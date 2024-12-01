С детьми нельзя: в Омске сдают в аренду для фотосессий живого питона. Как заверяет владелец змеи, она спокойная и приучена к контакту с людьми, но не с детьми.
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С детьми нельзя: в Омске сдают в аренду для фотосессий живого питона. Как заверяет владелец змеи, она спокойная и приучена к контакту с людьми, но не с детьми.