Почему русские колхозники были бедными, как диалектика развалила СССР и откуда взялись диаспоры

Александр Рожков СССР развалила не диалектика, а макаренки, макаревичи, коротичи и иже с ними...

Evgenija Palette Дополню ( с вашего позволения ) - а так же - яковлевы, андроповы, горбачевы, эльцины, "змеиная горка", организация, работавшая в Ленинграде задолго до "Перестройки" куда входили - Чубайс, Гайдар, и другие, работающие до сих пор в Центробанке, Кудрин, и уже отсидевшие срок - Улюкаев. И СКОЛЬКО ИХ ЕЩЕ... Тут нужен ДРАКОН о десяти головах, чтобы вытаскивать их по одному. Они "забыли" в "17-м" легализовать частную собственность. Пролетарская доктрина не позволяла. Она-то, нелегализованная частная собственность, и привела ко 2-ой серии "17 года" в ДЕВЯНОСТЫХ...