Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Почему русские колхозники были бедными, как диалектика развалила СССР и откуда взялись диаспоры

Почему русские колхозники были бедными, как диалектика развалила СССР и откуда взялись диаспоры

1. Все эти новые американские порядки, когда меньшинства сидят, свесив ножки, на шее большинств, и ноют, что им недодают, были когда-то и в нашей истории.

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Комментарии
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Александр Рожков
СССР развалила не диалектика, а макаренки, макаревичи, коротичи и иже с ними...
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16 час.
Evgenija Palette
Дополню ( с вашего позволения ) - а так же - яковлевы, андроповы, горбачевы, эльцины, &quot;змеиная горка&quot;, организация, работавшая в Ленинграде задолго до &quot;Перестройки&quot; куда входили - Чубайс, Гайдар,  и другие, работающие до сих пор в Центробанке, Кудрин, и уже отсидевшие срок - Улюкаев. И СКОЛЬКО ИХ ЕЩЕ... Тут нужен ДРАКОН о десяти головах, чтобы вытаскивать их по одному. Они &quot;забыли&quot; в &quot;17-м&quot; легализовать частную собственность. Пролетарская доктрина не позволяла. Она-то, нелегализованная частная собственность, и привела ко 2-ой серии &quot;17 года&quot; в ДЕВЯНОСТЫХ...
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16 час.
Александр Рожков
Спасибо. Мне было лень всех перечислять. Да всех и не перечислишь. Ну, а частная собственность - это святое. Святее не бывает. Однако и без частной собственности, при Сталине, по 14% в год прибавляли. Ни у кого таких результатов не было ни до ни после....
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9 час.

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