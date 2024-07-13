Новая статья: Anger Foot — где мои кроссовки? Рецензия Стремительный экшен под на...

Новая статья: Anger Foot — где мои кроссовки? РецензияСтремительный экшен под напористый бит без права на ошибку, завёрнутый в цветастую ретровейв-картинку – очевидные параллели между Hotline Miami и Anger Foot возникают сами собой.
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