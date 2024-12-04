Немецкий политик призвала к деэскалации и отказу от поставок Taurus Украине

БЕРЛИН, 4 декабря, ФедералПресс. Сара Вагенкнехт, лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (ССВ), в открытом письме выразила обеспокоенность по поводу возможных поставок ракет Taurus Украине.
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