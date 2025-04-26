McDonald's подал заявку на регистрацию товарного знака в России

www.globallookpress.com/Frank Hoermann/SVEN SIMON Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака в России, выяснил РЕН ТВ, изучив документы.
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