Этот день в авиации. 29 октября

1901 - Виноторговцем Фрэнком Батлером, его дочерью Верой и Чарльзом Роллсом (одним из основателей Rolls-Royce), вдохновленным французским аэроклубом, основан аэроклуб Великобритании (с 1910 года Королевский аэроклуб RAeC).
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