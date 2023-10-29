Авиаторы и их д...
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Авиаторы и их друзья

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Этот день в авиации. 29 октября

Этот день в авиации. 29 октября

1901 - Виноторговцем Фрэнком Батлером, его дочерью Верой и Чарльзом Роллсом (одним из основателей Rolls-Royce), вдохновленным французским аэроклубом, основан аэроклуб Великобритании (с 1910 года Королевский аэроклуб RAeC).

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