Правоохранительные органы отреагировали на информацию о жестоком избиении девочки в Смоленске

«Прохожие никак не отреагировали». Жестокое нападение на несовершеннолетнюю смолянку произошло недалеко от смоленского хлебзавода Правоохранительные органы назначили проверку по факту сообщений в соцсети об избиении неустановленным пока хулиганом девочки 16 лет сегодня в Смоленске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии