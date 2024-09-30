Правоохранительные органы отреагировали на информацию о жестоком избиении девочки в Смоленске

«Прохожие никак не отреагировали». Жестокое нападение на несовершеннолетнюю смолянку произошло недалеко от смоленского хлебзавода Правоохранительные органы назначили проверку по факту сообщений в соцсети об избиении неустановленным пока хулиганом девочки 16 лет сегодня в Смоленске.