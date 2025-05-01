А в народном календаре — дунь Кузьмы Огородника. Сегодня принято сеять морковку и свеклу, причем в старину эту работу доверяли только женщинам — считалось, что тогда и урожай будет богатым.
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А в народном календаре — дунь Кузьмы Огородника. Сегодня принято сеять морковку и свеклу, причем в старину эту работу доверяли только женщинам — считалось, что тогда и урожай будет богатым.