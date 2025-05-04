Неожиданно: АвтоВАЗ поднял цены на Lada Granta: прибавка достигает ₽119 000

Российские СМИ сообщили, что ранее тольяттинский автосборочный завод ВАЗ начал реализацию своих "Лад-Гранта" в комплектациях Club и Quest, ну и на настоящий момент они опубликовали на своём официальном сайте новый прайс-лист на эти новые машины.