Происшествия
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Происшествия

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Член ветеранской организации ОВД Нижегородской области провел серию встреч по вопросам профилактики экстремизма

В преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом подполковник полиции в отставке Александр Негин, член Совета ветеранов ГУ МВД России по Нижегородской области, выступил спикером в рамках дискуссий с представителями нижегородских религиозных организаций.

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