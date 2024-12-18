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Петербуржцам дали советы, как выбрать идеальную елку на Новый год

Петербуржцам дали советы, как выбрать идеальную елку на Новый год

Живое или искусственное дерево является главным украшением праздника. Специалисты петербургского Роспотребнадзора рассказали, как выбрать качественную живую или искуственную елку на Новый год, чтобы она не омрачила праздник.

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