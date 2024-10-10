Верховный суд Гондураса объявил конституционным «Пакт о безнаказанности»

Верховный суд объявил конституционным «Пакт о безнаказанности», содержащийся в Указе 04-2022 и это событие является историческим, заявила президент Гондураса Сиомара Кастро 10 октября, сообщает Diarioroatan.
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