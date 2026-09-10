В Краснодаре обнаружили панельку с особой любовью к кондиционерам

В Краснодаре заметили панельный дом, фасад которого буквально усеян кондиционерами. На каждом этаже — целая россыпь внешних блоков, так что со стороны кажется, будто жильцы решили сообща устроить себе бесконечный поток прохладного воздуха.
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