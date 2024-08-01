Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Диаспоры против русского командира: Суконкин объяснил, кто кого

Диаспоры против русского командира: Суконкин объяснил, кто кого

Фото: freepik Военный эксперт и публицист Алексей Суконкин рассказал о том, как русский командир может справиться с диаспорами на службе.

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Комментарии
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Владимир Воюшин
Для этого закон нужен! А Госдума его не примет!
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2 час.
S
Serg
&quot;одним из условий получения гражданства может стать обязательная постановка на воинский учёт&quot;- опять, блять, только постановка на учет. Да не постановка, а обязательный призыв на срочку новых граждан и служба в ВС РФ один год на СВО либо 2 года в тыловых частях. И никак иначе. Толку от постановки на учет, если его не призовут на срочку, хотя бы.
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2 час.
Александр Денисов
Дурачек Суконкин. Все уже не так. У любого офицера есть жена, дети, это &quot;слабое звено&quot;, а у любого чебурека есть на гражданке диаспора, т.н. землячества и основная обязанность государства, разгромить, уничтожить эти ОПГ внутри страны.
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2 час.

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