Диаспоры против русского командира: Суконкин объяснил, кто кого

S

Serg

"одним из условий получения гражданства может стать обязательная постановка на воинский учёт"- опять, блять, только постановка на учет. Да не постановка, а обязательный призыв на срочку новых граждан и служба в ВС РФ один год на СВО либо 2 года в тыловых частях. И никак иначе. Толку от постановки на учет, если его не призовут на срочку, хотя бы.