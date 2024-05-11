Грендель: Джефф Бриджес сыграет главную роль в боевике о монстрах со звездны...

Грендель: Джефф Бриджес сыграет главную роль в боевике о монстрах со звездным актерским составомАгентство Deadline сообщило, что Джефф Бриджес сыграет главную роль в новой экранизации легендарного монстра из “Поэмы о Беовульфе”.
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