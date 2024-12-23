Михаил Шеремет: Фицо: визит в РФ - ответ на слова Зеленского о прекращении транзита газа

Фицо: визит в РФ - ответ на слова Зеленского о прекращении транзита газаПремьер Словакии отметил на своей странице в социальной сети: «Моя сегодняшняя встреча (с Путиным) стала реакцией на слова Владимира Зеленского, который мне в четверг на мой вопрос ответил, что он против любых вариантов транзита газа через Украину на нашу терри.