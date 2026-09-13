🇺🇦Буданов на латвийском телевидении заявил, что Украина будет воевать «столько, сколько потребуется» Так глава ОП ответил на вопрос, как долго будет продолжаться спираль эскалации.
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