Влияет ли выбор музыки на продуктивность? Максим МорозовСостояние человеческого мозга может постоянно меняться под воздействием внутренних и внешних факторов, включая когнитивное возбуждение или эмоциональную напряженность, а также ситуации, требующие когнитивной активности.