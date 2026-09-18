Джимми Уайт одержал победу в захватывающем матче и вышел в основной этап International Championship

Лондонский снукерист Джимми Уайт успешно прошел квалификацию на киатйский турнир International Championship 2026 в Нанкине, сообщает WST Джимми Уайт (фото: WST)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Трансляции, расписание - первый раунд квалификации В четверг 64-летний Джимми Уайт вновь продемонстрировал былую форму, одолев своего старого соперника Мэттью Стивенса со счетом 6-5 в отборочном раунде International Championship 2026.