По словам зампреда Совбеза, нужно создавать трудности в экономике, а также проводить «иную», непубличную активностьЗаместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал «мстить везде, где только можно» Западу за санкции против России.
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