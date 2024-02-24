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Медведев призвал «мстить везде, где только можно» Западу за санкции против России

Медведев призвал «мстить везде, где только можно» Западу за санкции против России

По словам зампреда Совбеза, нужно создавать трудности в экономике, а также проводить «иную», непубличную активностьЗаместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал «мстить везде, где только можно» Западу за санкции против России.

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