Россия не будет восстанавливать отношения с Японией

В МИД исключили восстановление контактов с Японией в текущих условиях Москва не намерена инициировать восстановление политических контактов с Токио в текущей ситуации, заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.
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