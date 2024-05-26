RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 294 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Причем Макарон своих избирателей обдирает ради посторонней Украины!Макрон: Европа до...
  • Eduard
    Вы Украине чтонто должны,она вам Одалживала. Сомневаюсь!Макрон: Европа до...
  • Eduard
    Когда громили Югославию или Сирию,или Палестину,не было "Мирных конференций",потому что смотря кому мир нужен)Reuters: США прим...

Юрист: на Украине нет законно находящегося в власти высшего должностного лица

Юрист: на Украине нет законно находящегося в власти высшего должностного лица

Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, в беседе с RT прокомментировал заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что Владимир Зеленский в нарушение Конституции Украины отменил президентские выборы и узурпировал власть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх