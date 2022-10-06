Бигтехи уничтожают HDD и SSD миллионами вместо того, чтобы просто стереть с них данные

Такие компании, как Amazon и Microsoft, а также банки, полицейские службы и правительственные учреждения ежегодно уничтожают миллионы устройств для хранения данных, выяснила Financial Times после опроса более чем 30 людей из серверной индустрии.
Такие компании, как Amazon и Microsoft, а также банки, полицейские службы и правительственные учреждения ежегодно уничтожают миллионы устройств для хранения данных, выяснила Financial Times после опроса более чем 30 людей из серверной индустрии.
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