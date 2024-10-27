Лукашенко: Запад хочет мира на Украине, но не может надавить на Зеленского

В ситуации с украинским конфликтом наметился небольшой поворот. Со стороны западных стран заметны ожидания мирных переговоров, и теперь ситуация полностью зависит от Президента Украины Владимира Зеленского.
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