Непутевые заметки

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Такие разные Зеландии

Такие разные Зеландии

Где находится «старая» Зеландия и что на самом деле значит это название?Старая карта Новой Зеландии из иллюстрированного атласа Таллиса, 1851 год Новая Зеландия – знакомое и привычное название, поэтому не так часто возникает вопрос, почему она новая и где, собственно, старая Зеландия? Очевидно, что где-то в Европе, и можно предположить, что в Великобритании – ведь, как известно, Новая Зеландия долгое время являлась британской колонией, а «Юнион Джек» до сих пор является частью новозеландского флага.

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