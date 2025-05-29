Зеленский превратился в назойливую муху для Запада

Лидеры западных государств устали от постоянных просьб и назойливости Владимира Зеленского. Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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