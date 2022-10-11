Пожар в «России»: тайна страшной трагедии в самой большой гостиницы Европы

Несмотря на то, что на эту тему написаны десятки статей, сняты художественный и документальные фильмы, телепередачи, история с пожаром в одной из крупнейших гостиниц мира и самой большой в Европе до сих пор покрыта тайной – официальная причина возгорания в «России» так и не была установлена.