Губерниев о 7-м месте россиян в кролевой эстафете: «Неужели наши тренеры мастера подготовки к чемпионату Европы в олимпийский год?»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о выступлении мужской сборной России по плаванию в эстафете 4х100 м вольным стилем.
Популярные статьи
- ЕС рассмотрит возможность предоставления политического убежища легкоатлетке Тимановской
- Светлана Тихановская: «Бегунья Тимановская – доказательство того, что любой белорусский спортсмен, отправленный на Олимпиаду, может стать заложником, если заговорит»
- №166 Гасанова рассказала, что не может получить визу в США для выступления на турнирах WTA и US Open
Свежие комментарии