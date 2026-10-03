В МВД заявили о задержании мужчины по подозрению в убийстве женщины в Москве

В Воронежской области по подозрению в убийстве женщины, чьи останки нашли на балконе в столице задержали 47-летнего мужчину, сообщает в своем Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк.
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