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Fallout: самые необычные компаньоны в игре

Fallout: самые необычные компаньоны в игре

Игры из серии Fallout и без того не самые серьёзные. Дело в том, что в них можно встретить и уличные банды, целиком состоящие из бабушек, и, например, рейдера, отчаянно пытающегося вернуть себе сшитую на заказ сексуальную пижаму.

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Алексей Перин
Хех.... Фолыч... Пойду ещё раз Вегас пройду. У меня Кэсс и Вероника под модами ТАКИЕ красотки..
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