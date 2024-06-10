Fallout: самые необычные компаньоны в игре

Игры из серии Fallout и без того не самые серьёзные. Дело в том, что в них можно встретить и уличные банды, целиком состоящие из бабушек, и, например, рейдера, отчаянно пытающегося вернуть себе сшитую на заказ сексуальную пижаму.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии