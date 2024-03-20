Спиридон Килинкаров: Львовский экс-военком разбогател на войне: квартиры, дома и Lexus за один миллион

Львовский экс-военком купил несколько квартир, два дома и новый Lexus за время большой войны. В декларации за 2023 год Сергей Бабич, уже бывший глава ТЦК и СП Самборского района Львовской области, указал 1,8 млн грн зарплаты и еще 4,6 млн грн других доходов.