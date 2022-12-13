Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

90 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Aнатолий Райков
    А разве я где то о ней что то ей плохого пожелал?Энтони Дэвис: «Бр...
  • Татьяна Бутова
    Пола-то она женского, а ориентации мужской. Но зато  патриотической ориентации правильной. Критикует свою страну.  Ра...Энтони Дэвис: «Бр...
  • Татьяна Бутова
    И хорош бы м....ка этого подержать хоть сутки как БутаЭнтони Дэвис: «Бр...

Альварес о сольном проходе: «Мяч сильно рикошетил, но остался у меня, и я забил. Гол вселил душевное спокойствие»

Альварес о сольном проходе: «Мяч сильно рикошетил, но остался у меня, и я забил. Гол вселил душевное спокойствие»

Хулиан Альварес прокомментировал свой гол в полуфинальном матче ЧМ-2022. Сборная Аргентины победила команду Хорватии (3:0) в матче 1/2 финала.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх