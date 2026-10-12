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Из Италии во Францию нельзя: в ЕС обсуждают выдачу российским туристам виз с ограничением по странам

Из Италии во Францию нельзя: в ЕС обсуждают выдачу российским туристам виз с ограничением по странам

Получить визу Италии и отправиться по ней во Францию российским туристам может стать нельзя. В ЕС обсудят визы с ограниченной территорией действия.

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