Начальник УМВД России по городу Владимиру и член Общественного совета при УМВД приняли участие в церемонии вручения паспортов граждан Российской Федерации

13 июня в Патриаршем саду города Владимира в рамках традиционной патриотической акции «Мы - граждане России!» состоялось торжественное мероприятие - церемония вручения паспортов граждан Российской Федерации.
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