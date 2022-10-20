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Жители Приморья гадают над происхождением странных черных колец в небе

Жители Приморья гадают над происхождением странных черных колец в небе

Жители Приморья гадают над происхождением странных черных колец в небе. Интересное, но очень странное явление заприметили приморцы после взрыва на ж/д электроподстанции, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Telegram-канал "Надеждинский" (18+).

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