Почитал я вчера статью об осуждении педиатра Буяновой, как наши адвокаты переживают за неё, за презумпцию невиновности, чуть ли не утверждая, что "хорошую женщину и хорошего врача оговорили и отправили в тюрьму без всяких доказательств преступления".
О хохлах и их адвокатах
Комментарии
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Александр Широков
👍👍👍👍👍
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14 час.
Сергей Иванов
Наконец-то! Хоть как-то стали реагировать и наказывать за русофобию! После "отсидки" бабку вышвырнуть из страны!
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9 час.
Лариса Эрязова
Бульдожья харя...педиатр мать ее...а скольким русским детям навредила? Пусть теперь баланду хряпает...свинья неблагодарная
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4 час.
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