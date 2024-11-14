Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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О хохлах и их адвокатах

О хохлах и их адвокатах

Почитал я вчера статью об осуждении педиатра Буяновой, как наши адвокаты переживают за неё, за презумпцию невиновности, чуть ли не утверждая, что "хорошую женщину и хорошего врача оговорили и отправили в тюрьму без всяких доказательств преступления".

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Комментарии
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Александр Широков
👍👍👍👍👍
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Сергей Иванов
Наконец-то! Хоть как-то стали реагировать и наказывать за русофобию! После &quot;отсидки&quot; бабку вышвырнуть из страны!
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