О хохлах и их адвокатах

Почитал я вчера статью об осуждении педиатра Буяновой, как наши адвокаты переживают за неё, за презумпцию невиновности, чуть ли не утверждая, что "хорошую женщину и хорошего врача оговорили и отправили в тюрьму без всяких доказательств преступления".