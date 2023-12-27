Более миллиона крымчан стали подписчиками госпабликов

На сегодня каждый третий житель РФ подписан хотя бы на одну официальную страницу госучреждения. «Госпаблики позволяют гражданам общаться с органами власти и получать от них актуальную информацию самым удобным способом – через соцсети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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