Экс-командующий ЧФ Комоедов назвал рассредоточение флота нормальной практикой

Перемещение российских военных кораблей из Севастополя – это нормальная практика, в случае, когда флот рассредоточен, его тяжелее обнаружить, заявил бывший командующий Черноморским флотом ВМФ России адмирал Владимир Комоедов.
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