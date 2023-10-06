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Экс-командующий ЧФ Комоедов назвал рассредоточение флота нормальной практикой

Экс-командующий ЧФ Комоедов назвал рассредоточение флота нормальной практикой

Перемещение российских военных кораблей из Севастополя – это нормальная практика, в случае, когда флот рассредоточен, его тяжелее обнаружить, заявил бывший командующий Черноморским флотом ВМФ России адмирал Владимир Комоедов.

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