ТИК по Новоаннинскому району подвел итоги выборов Президента Российской Федерации. В большом зале районной администрации состоялось награждение председателей участковых избирательныхкомиссий.
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ТИК по Новоаннинскому району подвел итоги выборов Президента Российской Федерации. В большом зале районной администрации состоялось награждение председателей участковых избирательныхкомиссий.