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Пилотам авиабазы ВВС США в Германии ограничили ношение формы

Пилотам авиабазы ВВС США в Германии ограничили ношение формы

Командование авиабазы ВВС США Шпангдалем, расположенной на западе Германии, запретило пилотам 52-го истребительного авиакрыла носить униформу за пределами базы, информирует издание Stars and Stripes, финансируемое Пентагоном.

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