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Ваше письмо очень важно для нас

Ваше письмо очень важно для нас

В письме господина Гутерриша Путину излагался опять некий план действий и обещание того, что когда-то можно будет выполнить российскую часть этих договоренностей.

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
Чушь . Иди, дядя, отчитайся перед хозяевами. Вброс сделан.
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20 час.
СА
Сергей Андросов
Видно, жить совсем хуёво, дяде Вите Журавлёву! Этот неразумный гном, всё кидается говном. Думает, что он король, а на деле- гнусный троль.
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20 час.
Natalija Osminina
Админ, видимо, убрал посты этой гниды Виктора Журавлева, писавшего о  договорняке между Путиным и Байденом- что они на пАру развязали войну. Дурацкие народные частушки приводил, видимо сам сочинял или такие же дебилы (то ли из 5-ой колонны, то ли из народных дурачков), которым непонятно, зачем идет война: кто-то считает, что российские олигархи что-то не поделили с украинскими, кто-то, что президенты России и США  решают свои вопросы. А может дело обстоит проще- надо слушать Шваба и Керри (выступавших на двух последних Давосах), Харари и пр. апологетов «Великой перезагрузки» и «Золотого миллиарда». Еще посмотреть, как Запад готовится устроить глобальный голод- запрещают разводить в Европе коров и свиней, подорвали Северные потоки, увеличив цену на газ, из-за чего банкротируют предприятия ЕС, особенно немецкие. Для компенсации дефицита мяса выпускается мука из личинок и опарышей и даже молоко. А чтобы ускорить уменьшение населения Земли внедряют пропаганду ЛГБТ+. В общем, задача правящих западных элит зачистить 7 млрд. человек. Именно поэтому все государства-«колонии» встали на сторону России, которая с подачи Ельцина стала самой большой колонией Штатов. Неудивительно, что СВО идет через  договорняки, явные и скрытые. Ведь вся элита России росла с 1991 года верными слугами США. Но все это надо пережить.5-ая колонна будет зачищена. И наш Журавчик на МТ заткнется.
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15 час.

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