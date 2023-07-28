Ваше письмо очень важно для нас

Natalija Osminina

Админ, видимо, убрал посты этой гниды Виктора Журавлева, писавшего о договорняке между Путиным и Байденом- что они на пАру развязали войну. Дурацкие народные частушки приводил, видимо сам сочинял или такие же дебилы (то ли из 5-ой колонны, то ли из народных дурачков), которым непонятно, зачем идет война: кто-то считает, что российские олигархи что-то не поделили с украинскими, кто-то, что президенты России и США решают свои вопросы. А может дело обстоит проще- надо слушать Шваба и Керри (выступавших на двух последних Давосах), Харари и пр. апологетов «Великой перезагрузки» и «Золотого миллиарда». Еще посмотреть, как Запад готовится устроить глобальный голод- запрещают разводить в Европе коров и свиней, подорвали Северные потоки, увеличив цену на газ, из-за чего банкротируют предприятия ЕС, особенно немецкие. Для компенсации дефицита мяса выпускается мука из личинок и опарышей и даже молоко. А чтобы ускорить уменьшение населения Земли внедряют пропаганду ЛГБТ+. В общем, задача правящих западных элит зачистить 7 млрд. человек. Именно поэтому все государства-«колонии» встали на сторону России, которая с подачи Ельцина стала самой большой колонией Штатов. Неудивительно, что СВО идет через договорняки, явные и скрытые. Ведь вся элита России росла с 1991 года верными слугами США. Но все это надо пережить.5-ая колонна будет зачищена. И наш Журавчик на МТ заткнется.