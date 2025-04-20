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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Даллас» проиграл «Колорадо» в 1-м матче серии плей-офф (1:5). «Старс» завершили регулярку серией из 7 поражений подряд при разнице шайб 18:34

«Старс» уступили «Колорадо» в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1:5, 0-1). Команда Питера Дебура продлила серию поражений с учетом концовки регулярного чемпионата НХЛ.

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