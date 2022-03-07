Заноза

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И пришёл русский медведь…

И пришёл русский медведь…

Да, пришёл русский медведь, которого усердно тыкали палкой с самого 2014 года И дело даже не в том, что в украинском инфополе уже на второй день проведения специальной военной операции разговорчики о «первой армии на континенте» резко прекратились.

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