В США объяснили начало операции против хуситов идеологическими причинами

Вашингтон принял решение начать операцию против йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Красном море по идеологическим причинам, сообщили в газете The Washington Post со ссылкой на представителей американской администрации.
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