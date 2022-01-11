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«Лион» предлагает «Зениту» 6 млн евро за Азмуна, включая бонусы

«Лион» по-прежнему намерен приобрести нападающего «Зенита» Сердара Азмуна этой зимой.  Французскй клуб увеличил предложение о трансфере 27-летнего форварда до шести миллионов евро, включая бонусы.

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