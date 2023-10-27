Игроки ФК «Рубин» рассказали о симптомах инсульта

27 октября в честь Международного дня инсульта, Кафедра реабилитации и спортивной медицины Казанского ГМУ, ФК Рубин и Фонд помощи больным инсультом «Зэнгэр тасма» объединились, чтобы создать ролик о симптомах инсульта.
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