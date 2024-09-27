МИД РФ фиксирует первую реакцию Запада на изменение ядерной доктрины страны

Первая реакция стран Запада на заявление президента России Владимира Путина об изменениях в ядерной доктрине страны уже видна, но как именно там это восприняли пока говорить рано, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 27 сентября, сообщает ТАСС.
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