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МИД РФ фиксирует первую реакцию Запада на изменение ядерной доктрины страны

МИД РФ фиксирует первую реакцию Запада на изменение ядерной доктрины страны

Первая реакция стран Запада на заявление президента России Владимира Путина об изменениях в ядерной доктрине страны уже видна, но как именно там это восприняли пока говорить рано, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 27 сентября, сообщает ТАСС.

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