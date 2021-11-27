Talksport включил Баринова в список потенциальных трансферов «МЮ» при Рангнике

Британская спортивная радиостанция Talksport составила список игроков, которых мог бы подписать «Манчестер Юнайтед» в случае прихода в клуб директора по спорту и развитию «Локомотива» Ральфа Рангника.

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