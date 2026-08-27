На севере Астраханской области горит железнодорожный резервуар

Автолюбителям советуют выбирать альтернативные маршруты. Как сообщила пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на местные власти, в Ахтубинске загорелся резервуар на железнодорожной станции Владимировка.
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