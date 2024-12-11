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Чем опасно эмоциональное выгорание у врачей

Чем опасно эмоциональное выгорание у врачей

Профессиональное выгорание входит в тройку так называемых корпоративных заболеваний. По данным исследования, проведенного популярным рекрутинговым порталом, 76 процентов опрошенных испытывали выгорание хотя бы раз за свою карьерную деятельность.

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