Чем опасно эмоциональное выгорание у врачей

Профессиональное выгорание входит в тройку так называемых корпоративных заболеваний. По данным исследования, проведенного популярным рекрутинговым порталом, 76 процентов опрошенных испытывали выгорание хотя бы раз за свою карьерную деятельность.
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